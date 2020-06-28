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Arrêté
Un air plus sain, en permanence
La technologie VitaShield IPS innovante de Philips peut éliminer naturellement et efficacement les particules fines allant jusqu'à 20 nm et les gaz nocifs sur le long terme. La technologie haut de gamme Aerasense garantit un air plus sain, selon les mesures de PM 2,5 relevées en temps réel.
Élimine 99,9 % des particules de 3 nm
Affichage PM2.5
Jusqu'à 48 m²
Modes Auto et Veille
Vitashield IPS avec conception aérodynamique et filtre NanoProtect Pro S3 extra-épais renforçant l'émission d'air propre jusqu'à 400 m3/h, élimine efficacement les particules de seulement 20 nanomètres* (plus de 100 fois plus petites que le PM 2,5), y compris les allergènes, les bactéries et certains virus. Il garantit également votre protection contre les gaz nocifs tels que le formaldéhyde, le toluène et les composés organiques volatils totaux, avec un CADR anti-formaldéhyde de XXXm3/h et un CADR anti-composés organiques volatils totaux de XXXm3/h
Le filtre NanoProtect ultra-épais est conçu pour une efficacité de purification supérieure et de très longue durée contre les particules en suspension. Filtre multi-couches intégré pour une protection 360 tout en un. Le filtre toujours plus fin élimine efficacement les particules ultra-fines mesurant seulement 20 nm, soit plus de 100 fois plus petite que le PM 2,5, y compris les bactéries et certains virus. La purification haute efficacité élimine 99,97 % des particules*, filtre dense et épais pour une durée de vie accrue de 50 %*.
Le mode gaz spécialement conçu permet d'éliminer efficacement les gaz toxiques. Le capteur de gaz spécial doté d'un filtre à charbon actif capture et élimine le formaldéhyde en substances inoffensives. Les pores à charbon actif de la taille du nanomètre forment une surface d'absorption dont la taille équivaut à celle de 100 terrains de football*, offrant une haute efficacité et une longue durée de vie pour la purification des composés organiques volatils totaux
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.7
sur 6
42
Avis
93%
recommandent ce produit
klausmodell
28/06/2020
Deutschland
Tolles Gerät
Das Gerät ist fast im Dauereinsatz und macht, was in der Beschreibung angegeben wird. Die Luftqualität ist deutlich besser als ohne Luftreiniger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AC3256R1 Luftreiniger - Refurbished
Oui, je recommande ce produit
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Grumpygrandad
23/08/2019
United Kingdom
Acheteur vérifié
Really impressed with this unit
I am really impressed with this Phillips air filter It is really easy to set up and just leave running I have it set up in my bedroom I tend to switch it on two hours before I go to bed and leave it on all night it is on the allergen setting mode You do not tend to notice it. it is very quiet but it does seem to be doing a good job if there is any pollutants such as perfume a sudden movement of dust it does Reve up and seems to clear the air we have noticed It feels a lot fresher in the mornings. I was surprised in just less than two weeks The pre-filter warning light came on so I checked the filter and was really surprise in how much contaminants they were on the filter And that is just the first of three filters so it just goes to show what we are breathing in on a regular basis so far I am very pleased with this unit and would definitely recommend it
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AC3256/60 Air Cleaner
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Cet avis concerne le produit AC3256/60 Air Cleaner
Whippet4
07/04/2019
United Kingdom
Best air purifier I have ever had
I have used over the past 12 years about 5 different air purifiers. One of them cost me 12 years ago about £300. Worked fairly well until one of my puppies destroyed the remote. There is no manual setting on this device, and it wasn't reacting enough to smoke pollution. Tried 4 other brands but none worked well enough. Finally decided to invest in this air purifier despite the quite high price. The air purifier is quite expensive but also the filters are quite expensive. But this really works. The air in my living room is so clean and dust is gathered in the first filter. As soon as the air purifier picks up any pollution, it kicks in and cleans the air quickly. Best buy for a long time. Can recommend it to anyone.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AC3256/00 Air Cleaner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AC3256/00 Air Cleaner
Taille d'un terrain de football : support à charbon actif mesuré par un laboratoire tiers, indiquant que la taille de la plupart des pores est de 1 nm ¡§C 2 nm, la surface de charbon actif étant de 400 m²/g. La surface totale du charbon actif, équivalente à celle de 60 terrains de football, est basée sur la taille standard d'un terrain de football international.
Durée de vie 50 % plus longue : compare le filtre HEPA de la gamme Philips General Health avec matériau en charbon actif. Testé en 2015 par un laboratoire tiers.
CADR antiparticule, CADR anti-formaldéhyde et CCM : testés par un tiers selon la norme GB/T 18801-2008
Tests réalisés par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose, de l'hépatite, ainsi que le coronavirus du SARS, dépassent en taille 20 nanomètres (0,00002 mm).