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Philips ondersteuning

Luchtzuiveraar

AC3256/00

Luchtzuiveraar

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

De innovatieve Philips VitaShield IPS-technologie verwijdert op lange termijn op een natuurlijke manier fijne deeltjes tot 20 nm en schadelijke gassen. Het toonaangevende Aerasense verzekert u van een gezondere lucht door realtime PM2,5-feedback.

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  • 21 May 2026

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