Multifunctionele knop. Bedien eenvoudig muziek en gesprekken

Bedien eenvoudig muziek en gesprekken via de multifunctionele knop. Vindt u het huidige nummer niet leuk? Sla het over door de knop ingedrukt te houden. Wilt u een oproep weigeren en blijven luisteren? Met één druk op de knop is dat zo geregeld. Dankzij de ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking blijft het geluid helder wanneer u wilt praten.