Ik kan het product aanraden , alsjeblieft ik kan het aanraden , maar dit hangt of ligt,veen beetje van mijn uitgedroogde loyaliteits gevoelens die ik ( LTS && minderwaardigheidsprinipieel ingelogd. Als ISO27001 is dit wel de EHRM primeur waardig,,, Ik kan het aanraden maar wie ben ik ben ik mening nog waardig... het is EU_uniform academische klasse, ik wil foto;s toevoegen maar .tar.gz is niet een opt=in kan het wel aan vrienden (imaginair) aanbevelen maar helaas ... Dat 3e wereld ' verhaal :-(