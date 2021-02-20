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Arrêté
SHB2515BK/10
Chanson après chanson après chanson
Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 110 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme vous offrent une excellente qualité sonore et des basses percutantes. La forme ovale du tube acoustique optimise l'isolation passive du bruit. Le mode mono vous offre la possibilité de garder une oreille libre lorsque vous souhaitez rester connecté avec votre environnement.
Votre casque d'écoute est prêt à être couplé dès que vous le sortez de son boîtier. Le casque mémorise le dernier appareil auquel il a été couplé.
3.7
sur 6
24
Avis
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Avantages
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Contre
Pas trouvé pour l'instant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2021-01-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2021-01-20
burragot
17/01/2020
France
votre page weeb philips est éclairente de puretées
j ai eu le coup de foudre pour ce produit qui me semble superieure au casque sans fils que j avais précédement.
Avantages
lomgues autonomies des batteries et conforts érgonomiques
Contre
il manque juste la radio fm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2019-12-16
D.P.
28/04/2020
België
Waar voor je geld!
Kwaliteit van het geluid, draagcomfort, speelduur, gebruiksgemak , "looks", haast te veel om op te noemen...
Avantages
Sound, comfort, speelduur & gebruiksgemak.
Contre
Sluiten zó goed omgevingsgeluid af dat het serieus uitkijken is als ik ze op mijn fiets gebruik!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Date d'utilisation 2020-03-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Date d'utilisation 2020-03-28