ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Casque

True Wireless (8)

1 - 8 sur 8 résultats
Trier:

True Wireless

  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series

2000 series
Écouteurs true wireless

TAT2000BK/00
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Technologie à 4 micros
Voir le produit

Casque True Wireless

TAT1209BK/00
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
Voir le produit

Écouteurs true wireless

TAT2100PK/00
  • Petits écouteurs. Maintien confortable
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Technologie à 4 micros
  • Boîtier de recharge de poche
Voir le produit

Écouteurs true wireless

TAT1300WT/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de recharge format poche
  • Embouts SecureFit confortables
Voir le produit

Écouteurs true wireless

TAT1510WT/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge format poche
  • Jusqu’à 20 heures d’autonomie
Voir le produit

Casque True Wireless

TAT2139BK/00
  • Écouteurs sans embouts
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
Voir le produit

Écouteurs true wireless

TAT1500BK/10
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge compact
  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie
Voir le produit
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+

BASS+
Casque Bluetooth® sans fil

SHB4385BK/00
  • HP 8,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
  • 6 + 6 h d'autonomie
  • Maintien parfait
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.