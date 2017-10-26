Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SHB4385BK/00
HP 8,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 + 6 h d'autonomie
Maintien parfait
Les embouts en silicone sont disponibles en 3 tailles pour un port personnalisé.
Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique longtemps. Une connexion au boîtier de charge vous procure 6 heures d'écoute supplémentaires.
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 8,2 mm qui diffusent des basses puissantes.
2.5
sur 6
4
Avis
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
francis212421
11/02/2019
France
ce produit marche plus au bout d'un mois
En plus d'etre extrement laid.Il ne tiennent absoluement pas aux oreille il tombent en permanence et il marche plus au bout d'un mois je n'endend plus le son sur un ecouteur et le bleutooth ne se connecte que tres mal
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Les résultats réels peuvent varier.