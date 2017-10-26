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  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel

Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Reviews & awards
Het BASS+-gevoel
De Philips BASS+ True Wireless-hoofdtelefoon biedt u grootse, diepe bas met totale vrijheid. Ga waar u wilt met zeer sterke connectiviteit en de extra lange levensduur van de batterij, plus een compact oplaadetui. Met stabiliteitsvin voor een stevige pasvorm.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • Drivers van 8,2 mm/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

  • Afspeelduur: 6 + 6 uur

  • Comfortabele pasvorm

Caps in 3 maten voor persoonlijke pasvorm

Caps in 3 maten voor persoonlijke pasvorm

Siliconen oorcaps in 3 maten voor een betere, persoonlijke pasvorm.

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur

6 uur afspeelduur is genoeg om van uw muziek te genieten tijdens lange sessies. Aansluiting op het oplaadetui levert nog eens zes uur afspeelduur op.

Luidsprekerdrivers van 8,2 mm

Luidsprekerdrivers van 8,2 mm

Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 8,2 mm die een grootse, diepe bas produceren.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

4

Reviews & awards

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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