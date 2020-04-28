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Niet meer leverbaar

2000 seriesVolledig draadloze in-ear-koptelefoon

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Nummer na nummer na nummer

Een vrij gevoel. Deze draadloze oortelefoon biedt een enorme speelduur van 100 uur dankzij de draagbare oplaadcase. Geniet van geweldig geluid tijdens het luisteren naar uw muziek en directe toegang tot de virtuele assistent van uw telefoon. Iemand zin om een reis te boeken?

Bekijk alle voordelen

Nummer na nummer na nummer

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

  • Zwart

Monomodus voor wanneer u één oor vrij wilt houden

Oorcaps in small, medium en large voor een perfecte pasvorm

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

24

Reviews & awards

28/04/2020

België

België

Waar voor je geld!

Kwaliteit van het geluid, draagcomfort, speelduur, gebruiksgemak , "looks", haast te veel om op te noemen...

Voordelen

Sound, comfort, speelduur & gebruiksgemak.

Nadelen

Sluiten zó goed omgevingsgeluid af dat het serieus uitkijken is als ik ze op mijn fiets gebruik!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2020-03-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2020-03-28

27/04/2020

België

België

Philips-medewerker

Geweldig geluid

[Employee of philipsglobal] Deze oortjes hebben een geweldig geluid, grote autonomie, zitten perfect, en vallen niet uit bij bewegen... ronduit super!

Voordelen

Geluid, comfort, batterijduur

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2019-03-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2019-03-27

10/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goede kwaliteit én hij blijft in mijn oren zitten

De kwaliteit van het geluid is goed, misschien zou de bas iets meer kunnen. Fijne pasvorm en handig in gebruik.

Voordelen

pasvorm en geluid

Nadelen

mogelijk iets te weinig bas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2019-05-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2019-05-10

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