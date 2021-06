Droog of nat epileren of scheren?

Het doel van epileren en scheren is om een zijdezachte huid te creëren zonder irritatie. Als u zich afvraagt of u dit met een droge of natte methode kunt bereiken, lees dan onderstaande tips voor nuttig advies.



Droog of nat gebruik Douchebestendige apparaten zorgen voor een comfortabel resultaat, zowel onder de douche als erbuiten. Dergelijke producten zijn waterbestendig, dus ze kunnen ook worden gebruikt en afgespoeld met water.



Het is belangrijk om te controleren of de kop van het apparaat niet vuil, beschadigd of versleten is. Een defecte scheerkop zorgt ervoor dat de prestaties van het product afnemen of dat de huid geïrriteerd raakt. Als de kop beschadigd is, moet hij onmiddellijk worden vervangen.



Gebruik het apparaat op een schone huid. We raden u aan uw huid 1 dag voordat u gaat epileren of scheren te scrubben. Hierdoor wordt de dode huid rond uw haarzakjes verwijderd, wordt het gemakkelijker om haar te verwijderen en wordt het risico op ingegroeide haren verminderd.



Probeer het eens en kijk wat het beste voor u werkt.



Droog gebruik We raden voor de meeste producten aan om ze te gebruiken in droge omstandigheden, omdat nat haar vaker aan de huid blijft plakken.

Als u op een snelle, efficiënte sessie wilt, probeer het dan op een droge huid. Zorg ervoor dat uw huid schoon en volledig droog is voordat u het apparaat gebruikt.



Nat gebruik Voor een comfortabel gevoel en soepele bewegingen kunt u het apparaat ook op een natte huid gebruiken. Spoel de scheerkop tijdens nat gebruik regelmatig schoon om haren te verwijderen en ervoor te zorgen dat hij soepel over uw huid blijft glijden. Zorg ervoor dat uw huid volledig nat is door water. Houd er wel rekening mee dat natte haren vaker aan de huid blijven plakken, dus de prestaties zijn mogelijk beter op een droge huid. Dep uw huid na gebruik voorzichtig droog.

Na gebruik Breng na de behandeling voorzichtig een (alcoholvrije) aloë vera-crème/lotion of vochtinbrengende crème aan op uw huid. Deze producten hebben verkoelende en verzachtende eigenschappen. Na het epileren kunt u ook een koelkompres gebruiken om de huid te kalmeren.



Geef uw huid ook de tijd om te wennen en te herstellen tussen de sessies.



Maak het apparaat grondig schoon om alle haren van de scheerkop te verwijderen en laat het aan de lucht drogen.



Gevoelige huid Zorg ervoor dat de huid schoon is, trek de huid strak, trim lange haren eerst tot 3 mm en ga voorzichtig te werk. Probeer met de haargroei mee of ertegenin te gaan om te zien welke manier comfortabeler voor u is.



Scrub uw huid een dag of iets langer voordat u het apparaat gebruikt om dode huid te verwijderen, het verwijderen van haar te vergemakkelijken en ingegroeide haren te verminderen. Test of uw huid wat meer tijd nodig heeft tussen scrubben en epileren of scheren, zodat het hele proces comfortabel blijft.



Test wat het beste werkt, bijvoorbeeld zachte huidverzorgingsproducten en water als uw apparaat waterdicht is.