Philips-ondersteuning Hoe bevestig ik de kam op mijn Philips-bikinitrimmer?

U kunt de bikinitrimmer gebruiken om de bikinilijn te trimmen en verschillende stijlen te creëren. U kunt ook de kam van de bikinitrimmer bevestigen om haren op een lengte van 3 mm te knippen.

Opmerking: Als het knipelement van de bikinitrimmer valt, kunt u het weer op zijn plaats zetten. Druk het knipelement op het trimhoofd zodat het vastklikt.

Als u het apparaat in de intieme zone gebruikt (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen), moet u de trimkam op het trimhoofd bevestigen.

De kam bevestigen (afbeelding 1):

Plaats het uitsteeksel aan één kant van de kam in de inkeping op het trimhoofd. Druk de kam op het trimhoofd tot het uitsteeksel aan de andere zijde van de kam in de inkeping aan de andere zijde van het trimhoofd klikt. U hoort de kam op zijn plaats klikken als deze goed is bevestigd.

De kam verwijderen (afbeelding 2):

Plaats aan één kant van de kam een vingernagel tussen de kam en het trimhoofd. Trek met uw nagel totdat de kam van het trimhoofd loskomt. Trek niet aan de achterkant of tanden van de kam om deze te verwijderen