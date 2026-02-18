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Philips-ondersteuning

Hoe gebruik ik het ProGuide-opzetstuk?

Met de ProGuide krijgt u het epileerhoofd onder de perfecte hoek van 75° voor optimale resultaten en trekt u uw huid strak voor comfortabeler epileren.

Volg de onderstaande stappen om de ProGuide te gebruiken:

  1. Verwijder het bovenste deel van het epileerhoofd.
  2. Bevestig het ProGuide-opzetstuk aan het epileerhoofd.
  3. Plaats het epileerapparaat met het ProGuide-opzetstuk plat op de huid en epileer zoals gebruikelijk.

Houd het ProGuide-opzetstuk altijd plat op de huid om het apparaat onder de juiste hoek te houden. Kantel het ProGuide-opzetstuk niet omhoog.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE708/00, BRE719/00, BRE738/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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