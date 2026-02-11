Philips-ondersteuning Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?

Er zijn twee snelheidsstanden beschikbaar. U kunt een lage of hoge snelheid selecteren door op de aan-uitknop te drukken.



Als u één keer op de aan-uitknop drukt, begint de Philips-epilator op hoge snelheid (stand II). Als u opnieuw op de aan-uitknop drukt, verandert de snelheid in een lage snelheid (stand I). Wanneer u voor de derde keer op de aan-uitknop drukt, wordt het epileerapparaat uitgeschakeld.

Epileerapparaten uit de 2000- en 4000-serie Het epileerapparaat heeft twee snelheidsstanden. Wanneer u het scheerhoofd gebruikt, is er slechts één snelheidsstand beschikbaar. Deze stand is het meest ideaal voor scheren. Epileerapparaten uit de 8000-, 9000- en 9900-serie Wanneer u op de aan-uitknop drukt, schakelt het epileerapparaat in op de hoogste snelheidsstand. Als u nogmaals op de aan-uitknop drukt, gaat het epileerapparaat naar de lagere snelheidsstand. Gebruik de lagere snelheidsstand voor gebieden met lichte beharing, moeilijk te bereiken plekken en voor gebieden waarop de huid dicht op het bot zit, zoals enkels en knieën.