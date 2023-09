Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?

Er zijn twee snelheidsstanden beschikbaar. U kunt een lage of hoge snelheid selecteren door op de aan-uitknop te drukken.



Als u één keer op de aan-uitknop drukt, begint de Philips-epilator op hoge snelheid (stand II). Als u opnieuw op de aan-uitknop drukt, verandert de snelheid in een lage snelheid (stand I). Wanneer u voor de derde keer op de aan-uitknop drukt, wordt de epilator uitgeschakeld.



Let op: De Essential-epilator is uitgerust met 2 snelheidsstanden. Wanneer u het scheerhoofd gebruikt, is er slechts 1 snelheidsstand beschikbaar. Deze stand is het meest ideaal voor scheren.