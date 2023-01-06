Als u wilt weten hoe veilig het is om een scheerblad op uw lichaam te gebruiken, raadpleegt u de onderstaande informatie.



Alle Philips-producten met een scheerblad zijn huidvriendelijk. Bij Philips zijn we geen deskundige dermatologen en we kunnen geen huid-, haar- of nageladvies geven over individuele gevallen.



Het is een goede gewoonte om te controleren of het scheerblad nog intact is voordat u een Philips-product met een scheerblad gebruikt. Berg uw product veilig op en bescherm het scheerblad tegen externe druk of stoten door een kap of kam te bevestigen om slijtage van het scheerblad tegen te gaan. Vervang het scheerblad onmiddellijk wanneer het beschadigd is. Dit kan via onze webshop of uw plaatselijke klantenservice.



U kunt het scheerblad gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren, bijvoorbeeld op uw oksels, armen, benen en schaamstreek (met trimkam). Als u het scheerhoofd of de trimmer in de intieme zone gebruikt (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen), moet u de trimkam op het scheerhoofd bevestigen. We raden u af het apparaat op uw gezicht of hoofd te gebruiken, omdat u dan niet de gewenste resultaten krijgt en uw huid hierdoor kan worden beschadigd.



Sommige producten worden geleverd met extra hulpstukken voor gevoelige gebieden, zoals de schaamstreek. Meer informatie over het gebruik van deze hulpstukken vindt u in de gebruikershandleiding. U kunt ook contact met ons opnemen.



Als u nog steeds niet zeker weet of u Philips-apparaten met een scheerblad kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts of zorgverlener. Deze kan onderzoeken of uw huid geschikt is voor dit type ontharingsapparaat.

