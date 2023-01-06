Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?

    Gepubliceerd op 6 januari 2023

    Als u wilt weten hoe veilig het is om een scheerblad op uw lichaam te gebruiken, raadpleegt u de onderstaande informatie.

    Alle Philips-producten met een scheerblad zijn huidvriendelijk. Bij Philips zijn we geen deskundige dermatologen en we kunnen geen huid-, haar- of nageladvies geven over individuele gevallen.

    Het is een goede gewoonte om te controleren of het scheerblad nog intact is voordat u een Philips-product met een scheerblad gebruikt. Berg uw product veilig op en bescherm het scheerblad tegen externe druk of stoten door een kap of kam te bevestigen om slijtage van het scheerblad tegen te gaan. Vervang het scheerblad onmiddellijk wanneer het beschadigd is. Dit kan via onze webshop of uw plaatselijke klantenservice. 

    U kunt het scheerblad gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren, bijvoorbeeld op uw oksels, armen, benen en schaamstreek (met trimkam). Als u het scheerhoofd of de trimmer in de intieme zone gebruikt (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen), moet u de trimkam op het scheerhoofd bevestigen. We raden u af het apparaat op uw gezicht of hoofd te gebruiken, omdat u dan niet de gewenste resultaten krijgt en uw huid hierdoor kan worden beschadigd.

    Sommige producten worden geleverd met extra hulpstukken voor gevoelige gebieden, zoals de schaamstreek. Meer informatie over het gebruik van deze hulpstukken vindt u in de gebruikershandleiding. U kunt ook contact met ons opnemen.

    Als u nog steeds niet zeker weet of u Philips-apparaten met een scheerblad kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts of zorgverlener. Deze kan onderzoeken of uw huid geschikt is voor dit type ontharingsapparaat.
     

    Verzorging

    Als dit de eerste keer is dat u van dit apparaat gebruik maakt of als u een zeer gevoelige huid hebt, is een beetje irritatie mogelijk en hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze irritatie verdwijnt na verloop van tijd. We raden u aan na het scheren een milde, alcoholvrije vochtinbrengende crème aan te brengen. Als de irritatie langer dan 3 dagen aanhoudt, adviseren we u een arts te raadplegen.
     

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: BRE721/00 , HP6341/00 , BG3017/01 , BG3027/03 , BRE735/00 , BG5021/16 , BRE715/00 , BG3007/01 , BG3027/05 , BG5021/15 , BRE770/92 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , BRL176/00 , BRE740/11 , BRE710/01 , BRE710/00 , BRE730/10 , BRE740/10 , BRE700/00 , BRL175/00 , BG7025/15 , BG7020/15 , BG7025/13 , BG5020/15 , BG3016/15 , BG3015/15 , BG5020/13 , BG3010/13 , BG3010/15 , HP6342/00 , HP6306/00 , BRL140/00 , BRL180/00 , BRL160/00 , BRL140/10 , BRL170/00 , BRL130/00 , BRT381/15 , BRT383/15 , HP6341/02 , HP6341/01 , HP6370/00 , HP6375/00 , HP6371/00 , HP6373/00 , HP6379/00 , HP6345/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.