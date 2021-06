Zorg dat u over alle juiste apparatuur beschikt voordat u uw haar gaat knippen. U hebt nodig: een Philips-tondeuse of een multifunctioneel product met tondeuse-opzetstukken, een spiegel en een cape of handdoek om uw nek en schouders te bedekken tijdens het trimmen. Houd ook haarproducten en een stofzuiger bij de hand om uw haar te stylen en om achteraf schoon te maken. Nat haar is lastiger te trimmen, omdat het aan uw huid blijft plakken en door het apparaat kan worden overgeslagen. Daarom raden we u aan uw haar te trimmen wanneer het volledig droog is. Kam uw haar in de natuurlijke haargroeirichting. Als u het haar van iemand anders knipt, zorg dan dat het hoofd zich op dezelfde hoogte bevindt als uw borst. Zo zijn alle delen van het hoofd goed zichtbaar en bereikbaar. Opmerking: Baardtrimmers zijn alleen ontworpen om baardhaar te trimmen. We raden u af om het apparaat op andere lichaamsdelen zoals uw hoofd te gebruiken. Dit is omdat u niet de gewenste resultaten zult krijgen en uw huid hierdoor kan beschadigen.

Gebruiksinstructies

1. Bevestig de gewenste trimkam op het handvat van de tondeuse. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de groomer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.



2. Kies de gewenste lengtestand. Hiervoor draait u aan het wieltje voor de lengtestand of bevestigt u de juiste opklikbare trimkam. Begin te trimmen op een hoge lengtestand om bekend te raken met het apparaat en verlaag de lengtestand geleidelijk tot u de gewenste haarlengte hebt bereikt.



3. Schakel het apparaat in.



4. Beweeg het apparaat voorzichtig en gestaag met lichte druk tegen de haargroeirichting in. Zorg dat de vlakke zijde van de trimkam steeds goed in contact blijft met uw huid voor een gelijkmatig resultaat.



5. Druk de groomer niet te hard tegen uw (hoofd)huid, want dan kunt u per ongeluk de instellingen wijzigen, wat kan leiden tot een ongelijkmatig trimresultaat.



Gebruik de trimmer zonder de trimkam om het haar zeer kort te knippen (0,5 mm) of om de neklijn en bakkebaarden bij te werken. Pas op wanneer u trimt zonder trimkam: het knipelement knipt iedere haar die het aanraakt.



6. Haar kan zich ophopen in de haarkamer en de trimkam. Maak deze tussen trimbeurten schoon. Schakel het apparaat uit en maak het schoon zodra u klaar bent. We raden u aan het apparaat na ieder gebruik schoon te maken.