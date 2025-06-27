Zoektermen

    Philips-ondersteuning

    Hoe kan ik mijn baard trimmen met mijn Philips-product?

    Gepubliceerd op 27 juni 2025

    Volg de onderstaande tips om uw baard netjes, efficiënt en effectief te trimmen met de Philips-baardtrimmer of -groomer. 

    Stap 1: Het volledig trimmen van de baard

    Was en droog uw baard en gezicht. Als uw baardtrimmer of multigroomer is geleverd met meerdere opzetbare baardkammen, kunt u deze gebruiken voor de gewenste haarlengte. Het nummer op de kammen geeft de resterende haarlengte na het trimmen aan. Klik de juiste kam op het apparaat en u kunt beginnen met trimmen. Als uw apparaat wordt geleverd met een instelbare kam, stel dan eerst de juiste stand in.

    Als uw product wordt geleverd met een opzetbare huidbeschermende kam, kunt u uw huid beschermen terwijl u een glad trimresultaat creëert. De huidbeschermingskam is ontworpen voor een comfortabele, strakke look en volledige huidbescherming. De kam leidt de huid weg van de messen voor een glad en soepel trimresultaat.

    Wanneer u voor de eerste keer trimt, kunt u beginnen met de kam met de maximale trimlengte of de hoogste lengtestand om vertrouwd te raken met het product.

    Ga tegen de haargroeirichting in om overtollig haar te verwijderen. Herhaal dit met kortere trimstanden tot u tevreden bent met de lengte.
     

    Stap 2: Definieer de halslijn

    Voor de perfecte baardlijn plaatst u een vinger horizontaal net boven de adamsappel en trimt u een verticale streep onder deze lijn. Werk aan één kant naar buiten tot onder uw kaaklijn, keer vervolgens terug naar het midden en werk naar de andere kant. U hoeft deze stap niet te volgen als u liever stoppels hebt. Als u een volle baard trimt, is de neklijn belangrijk. 
     

    Stap 3: Een scheerbeurt na het baardtrimmen

    Scheer de getrimde haren onder uw nieuwe baardlijn weg. U kunt deze haren verwijderen met een elektrisch scheerapparaat van Philips, trimmer zonder kam of een scheermes. Als uw product wordt geleverd met een opzetbare huidbeschermende kam, kunt u uw huid beschermen terwijl u een glad trimresultaat creëert. Wanneer u de trimmer gebruikt, plaatst u de platte kant van het knipelement tegen uw huid en maakt u bewegingen tegen de haargroeirichting in om het haar dicht op de huid te trimmen.

    Stap 4: Bepaal de baardlijn op uw wangen

    Als u tevreden bent met een natuurlijke baardlijn, hoeft u er niets aan te doen. Ga voor een stoere, scherpere uitstraling met een rechte of enigszins afgeronde lijn tot onder uw bakkebaarden. U kunt de lijn op uw wang vormgeven door het knipelement loodrecht op de huid te houden en het met lichte druk omhoog of omlaag te bewegen. Hoe lager de baardlijn, hoe meer lengte u aan uw gezicht geeft.
     

    Stap 5: Uw snor vorm geven

    U kunt uw snor op dezelfde lengte trimmen als uw baard, of laten staan om de snor meer op te laten vallen. Voor een mooie, strakke lijn moet u uw mond sluiten en glimlach. Houd uw snor netjes en trim de onderkant (zonder de trimmerkam) om een strakke lijn van 1 mm boven uw lippen te maken (optioneel).
     

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: MG9531/15 , MG5941/15 , MG7962/30 , MG3920/15 , MG3915/15 , MG3930/15 , MG3935/15 , MG3940/15 , BT3665/15 , BT3660/15 , BT3620/15 , MG3945/15 , MG3946/15 , BT3617/15 , BT3615/15 , BT5785/30 , BT5780/15 , BT5775/15 , BT7665/15 , BT7670/15 , MG9530/15 , BT3233/15 , MG3710/15 , MG5950/15 , MG7950/15 , MG7920/15 , MG9555/15 , BT5515/20 , MG9550/15 , MG7940/75 , MG5930/15 , BT5515/75 , MG3721/14 , BT3238/15 , MG7930/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG9553/15 , MG9540/15 , MG7940/15 , MG5917/15 , BT5515/70 , BT3234/15 , BT3239/15 , MG5730/35 , MG5720/90 , MG3720/35 , BT9810/90 , BT5522/13 , MG5720/13 , BT5522/15 , MG9710/93 , BT3222/13 , MG7736/13 , BT3222/14 , MG9710/90 , MG7736/15 , BT3208/15 , BT9810/13 , BT9810/15 , MG3715/14 , BT5515/15 , BT5502/15 , BT5503/85 , BT5515/13 , BT5502/13 , BT7520/15 , MG7745/15 , BT7510/15 , BT7512/15 , BT7500/15 , BT7501/85 , MG7785/20 , MG7735/15 , BT1218/15 , BT3202/14 , BT3236/14 , MG3710/33 , MG5730/33 , MG3720/33 , BT3212/14 , BT3207/14 , BT3226/14 , BT3237/14 , BT3206/14 , BT3216/14 , BT3206/13 , MG3740/15 , MG7720/15 , MG7730/15 , MG7715/15 , BT7204/80 , BT5190/85 , BT1216/15 , BT7204/85 , MG3730/15 , MG3720/15 , MG3730/13 , BT9297/15 , MG7720/13 , MG5720/15 , MG5730/15 , MG5735/15 , MG5740/15 , MG7770/15 , QG3398/15 , BT7201/15 , BT7204/15 , BT7210/15 , BT7220/15 , QT4013/16 , QT4015/16 , BT5200/16 , QG415/15 , BT5210/16 , BT5205/16 , BT5203/15 , QG3334/15 , QG3380/16 , QG3320/15 , QT4005/15 , BT9280/32 , QT4024/32 , QG3391/15 , BT7090/32 , QG3329/15 , BT7085/32 , BT5270/32 , BT9290/32 , QT4000/15 , QG3340/16 , QG3371/16 , QT4019/40 , QT4019/15 , QT4022/15 , QT4022/41 , QT4022/32 , QT4090/32 , QT4050/41 , QT4070/15 , QT4070/32 , QT4070/41 , QT4075/32 , QT4090/15 , QT4050/15 , QT4050/32 , QT4045/70 , QT4021/98 , QT4021/16 , QT4021/50 , QT4021/63 , QT4020/30 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

