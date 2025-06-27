Wasbare groomers hebben een afbeelding van een waterkraan op de achterkant van het handvat of in de gebruiksaanwijzing.

Wasbare groomers met een afbeelding van een waterkraan kunnen met water worden schoongemaakt. Dit betekent echter niet dat u het apparaat kunt gebruiken om uw haar onder de douche of in bad te knippen of te trimmen.

Maak deze apparaten schoon door de hulpstukken en het mesje te verwijderen en het gedeelte eronder te reinigen met water. Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Reinig en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer aan de groomer bevestigt. Dompel het apparaat nooit in water.