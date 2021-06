Als er een douche- of badsymbool op uw groomer staat, is uw apparaat waterbestendig. U kunt het apparaat veilig schoonmaken met water en het gebruiken in bad of onder de douche. Om veiligheidsredenen kunnen deze waterbestendige groomers alleen snoerloos worden gebruikt en worden ze niet ingeschakeld als ze zijn aangesloten op een stopcontact.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de symbolen op de Philips-groomer verschillen per modeltype. Als u nog steeds niet zeker weet of het veilig is om uw Philips-groomer met water schoon te maken, kunt u contact met ons opnemen voor meer ondersteuning.