Waterdichte trimmers en tondeuses kunnen veilig met water worden gebruikt en schoongemaakt. Deze apparaten werken echter niet wanneer ze zijn aangesloten op een stopcontact. Ze zijn zo ontworpen om ongelukken te voorkomen. Als u wilt weten of uw product douchebestendig is, zoekt u het onderstaande symbool op de behuizing van uw apparaat.

Niet-wasbare apparaten