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  • Modèle SH70 remplacé par le SH71
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Arrêté

Unité de rasage

SH70/70

3.1
| (77) Avis
Modèle SH70 remplacé par le SH71
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs série 7000 et SensoTouch 3D.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Modèle SH70 remplacé par le SH71

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH71

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

Indicateur de remplacement

Indicateur de remplacement

1. Tirez sur la tête de rasage pour la détacher. 2. Installez une nouvelle tête de rasage à la place de l'ancienne. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

77

Avis

07/06/2020

België

België

Acheteur vérifié

D'une douceur et efficacité incomparables.

Cette tête de rasoir surprend immédiatement. Elle est si douce au rasage qu'on se demande comment elle rase d'aussi près. Je n'imaginais pas qu'une "simple tête de rasoir" allait si bien fonctionner. Pout c'était évident que je devais acheter un nouveau rasoir pour avoir un résultat impeccable. Eh bien, je m'étais trompé. Un simple changement de tête SH 70/70 et c'est tout un nouveau rasoir incomparable que j'ai en mains. Jusqu'a présent cette tête SH 70/70 ne chauffe absolument pas. Le rasage n'est plus la corvée matinale mais comme un moment câlin complice de la perfection au masculin.

Avantages

Rasage au plus près dans une douceur jamais connue.

Contre

Je n'en ressent aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH70/70 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH70/70 Unité de rasage

21/04/2020

België

België

Rasoir précis et donc parfait

Bonne prise en main, recharge rapide et tient longtemps. Rase de près et rapidement

Avantages

rase sans problème une barbe de 3-4 jours

Contre

Couleur terne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH70/70 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH70/70 Unité de rasage

14/04/2020

België

België

Excellent produit

Rasage performant, durée du rasage d’une minute sur poils drus, sensation de douceur, pas d’irritation et petit plus, coupe les poils sous le nez...

Avantages

Durée du rasage

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH70/70 Unité de rasage

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