Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision PRO
Tondeuse de précision SmartClick
Système SmartClean
Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.
Notre système de coupe bénéficie d'une technologie de protection de la peau conçue pour couper uniquement les poils, en évitant la peau. Les lames en forme de V repoussent la peau, pour un rasage de près tout en douceur, même sur une barbe de 3 jours.
Nos têtes de rasage s'inclinent facilement dans 5 directions afin de suivre en douceur tous les contours du visage et du cou. La pression nécessaire pour se raser de près est légère, ce qui permet de préserver la peau.
Récompenses
4.1
sur 6
2712
Avis
84%
recommandent ce produit
schrout
04/07/2019
België
Il faut le tester
Sceptique au début, dès sa 1ère utilisation, j'ai tout de suite senti la différence. Ma peau était aussi lisse qu'un rasage manuel, plus besoin de repasser plusieurs fois au même endroit, pas de rougeur ni irritations, bref un produit qui tient ses promesses et qui vaut VRAIMENT le détour !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7510/41 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7510/41 Rasoir électrique 100 % étanche
CITOYEN2019
09/02/2019
België
eNFIN UN RASOIR POUR BARBES DIFFICILES A RASER
CE RASOIR EST CAPABLE DE RASER LES POILS DURS ET EPAIS ET QUI ONT UNE IMPLANTATION IRREGULIERES. PREMIER PRODUIT A LE FAIRE PARFAITEMENT ET SANS DOULEUR.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7730/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7730/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Charles
06/01/2019
België
Retour à un rasage soft et en même temps précis
J'utilisai un rasoir irritant avant et j'avais utilisé un rasoir 3 tete Philips il y a 8 ans sans réel engouement... J'ai décidé de tenter le nouveau produit Philips S7310/12 3 tetes et je suis vraiment ravi! J'ai maintenant un rasage FACILE, DOUX et PRÉCIS ! C'est vraiment bien!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Le n°1 de Philips pour les peaux sensibles - par rapport aux autres rasoirs Philips