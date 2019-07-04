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  • Un rasage plus doux pour les peaux sensibles
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Arrêté

Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

S7710/26

4.1
| (2712) Avis | 84% recommandent ce produit

2 Récompenses

Un rasage plus doux pour les peaux sensibles
Le rasoir Philips Series 7000 protège des risques d'irritation cutanée. Les anneaux SkinGlide avec revêtement anti-frottements permettent au rasoir de glisser en douceur sur le visage. Les lames rasent de près et préservent la peau, même avec une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Philips n°1 pour les peaux sensibles*

Un rasage plus doux pour les peaux sensibles

  • Anneaux SkinGlide

  • Lames GentlePrecision PRO

  • Tondeuse de précision SmartClick

  • Système SmartClean

Anneaux SkinGlide avec revêtement anti-frottements pour une glisse parfaite

Anneaux SkinGlide avec revêtement anti-frottements pour une glisse parfaite

Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.

Les lames protègent votre peau et assurent un rasage de près, même sur une barbe de 3 jours

Les lames protègent votre peau et assurent un rasage de près, même sur une barbe de 3 jours

Notre système de coupe bénéficie d'une technologie de protection de la peau conçue pour couper uniquement les poils, en évitant la peau. Les lames en forme de V repoussent la peau, pour un rasage de près tout en douceur, même sur une barbe de 3 jours.

Les têtes flexibles dans 5 directions suivent les contours en exerçant moins de pression

Les têtes flexibles dans 5 directions suivent les contours en exerçant moins de pression

Nos têtes de rasage s'inclinent facilement dans 5 directions afin de suivre en douceur tous les contours du visage et du cou. La pression nécessaire pour se raser de près est légère, ce qui permet de préserver la peau.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.1

sur 6

2712

Avis

84%

recommandent ce produit

04/07/2019

België

België

Il faut le tester

Sceptique au début, dès sa 1ère utilisation, j'ai tout de suite senti la différence. Ma peau était aussi lisse qu'un rasage manuel, plus besoin de repasser plusieurs fois au même endroit, pas de rougeur ni irritations, bref un produit qui tient ses promesses et qui vaut VRAIMENT le détour !

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Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7510/41 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7510/41 Rasoir électrique 100 % étanche

09/02/2019

België

België

eNFIN UN RASOIR POUR BARBES DIFFICILES A RASER

CE RASOIR EST CAPABLE DE RASER LES POILS DURS ET EPAIS ET QUI ONT UNE IMPLANTATION IRREGULIERES. PREMIER PRODUIT A LE FAIRE PARFAITEMENT ET SANS DOULEUR.

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Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7730/26 Rasoir électrique 100 % étanche

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Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7730/26 Rasoir électrique 100 % étanche

06/01/2019

België

België

Retour à un rasage soft et en même temps précis

J'utilisai un rasoir irritant avant et j'avais utilisé un rasoir 3 tete Philips il y a 8 ans sans réel engouement... J'ai décidé de tenter le nouveau produit Philips S7310/12 3 tetes et je suis vraiment ravi! J'ai maintenant un rasage FACILE, DOUX et PRÉCIS ! C'est vraiment bien!

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Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Le n°1 de Philips pour les peaux sensibles - par rapport aux autres rasoirs Philips