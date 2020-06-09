Enige tijd de Philips Scheerunit SH70/70 op mijn sensotouch scheerapparaat in gebruik. De eerste keer was even wennen en ik was even bang dat ik last van mijn huid zou krijgen, niets was minder waar. Ik scheer weer glad en de mesjes zijn scherp maar laten mijn huid met rust en heb geen problemen. Eigenlijk zoals ik al gewend ben van alle scheerproducten die ik van Philips heb gebruikt. Het scheren gaat iets vlotter dan met de oude scheerkop en ik ben toch glad en kan er weer een lange dag tegen. Ik wist niet dat het zoveel beter zou zijn. Zeer aan te bevelen.