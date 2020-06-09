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Niet meer leverbaar
SH70/70
S7886/78
S7887/78
S7783/63R1
S7783/35R1
S7783/78R1
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH71
De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.
1. Trek het scheerhoofd van het apparaat. 2. Vervang het scheerhoofd voor een nieuwe. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.
De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.
3.1
van 5
77
Reviews & awards
barden
09/06/2020
België
Geverifieerde koper
zalig en comfortabel
zeer tevreden over het nieuwe apparaat, werkt vlot, ligt goed in de hand, geen roodheid na het scheren, instelbaar ngl het baardtype, de batterij gaat lang mee, is ook vlug opgeladen, fijn apparaat
Voordelen
gemakkelijk in gebruik, werkt snel
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Kozzen
02/04/2020
België
Onderdeel van promotie
De moeite waard om te vervangen !
Makkelijk te vervangen scheerhoofd. Opnieuw een gladde scheerervaring met minder huidirritatie tot gevolg.
Voordelen
Minder huidirritatie, gladder
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
xxxx
03/07/2018
België
Beter dan de opvolger
Na het gebruik van de SH70/60 ben ik terug overgestapt naar de SH70/50. Niettegenstaande de SH70/60 wordt vernoemd als de opvolger van de SH70/50 zijn de scheerresultaten van de SH70/60 gewoon slecht. Ik heb ze dan ook teruggestuurd. Bij de SH70/50 heb ik terug het gevoel van een gladde huid. Ik scheer me elke dag nat en voel me daar goed mee. Mijn scheerapparaat is eentje uit de 7000 serie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden
Vergeleken met het vorige Philips-model