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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

SH71Vervangende scheerhoofden

SH71/50

3.6
| (77) Reviews & awards
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.
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Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Shaver Series 5000

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Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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S5898/25

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties

Een scheerapparaat als nieuw

  • SteelPrecision-mesjes

  • Past op S7000 series

  • Past op S5000 (hoekige vorm)

  • Past op series 500

  • Past niet op S5000 (ronde vorm)

Meer trimresultaten bij elke beweging

De 45 SteelPrecision-mesjes zorgen voor een optimale maar zachte scheerbeurt. De mesjes maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut en er wordt per beweging meer haar geknipt voor een schoon en comfortabel resultaat bij elk gebruik.

Voor Shaver series 5000, 6000 (hoekige vorm), 7000 en 500

Voor Shaver series 5000, 6000 (hoekige vorm), 7000 en 500

Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

1. Druk op de ontgrendelknoppen en maak de scheerhoofdhouder los. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de nieuwe (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit hem.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

77

Reviews & awards

02/07/2025

België

België

vervangend scheermesjes

Zeer goede scheermesjes. Na 2 jaar vervangen maar was nog niet echt nodig.

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

18/02/2021

België

België

Geverifieerde koper

voldoet aan de vereisten!

60 jaar gebruiker philishave scheermachines STEEDS TEVREDEN GEWEEST!!!!!!

Voordelen

goede kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

04/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheerapparaat weer als nieuw!

Met mijn nieuwe scheerhoofden werkt mijn Philips scheerapparaat weer als nieuw.

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

Date of Use 2026-05-01

Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden

Date of Use 2026-05-01

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