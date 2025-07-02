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SH71/50
S591/05
S595/05
S5884/38
S5885/25
S5887/13
S5887/35
S5887/69
S5889/11
S5889/50
S5898/25
SteelPrecision-mesjes
Past op S7000 series
Past op S5000 (hoekige vorm)
Past op series 500
Past niet op S5000 (ronde vorm)
De 45 SteelPrecision-mesjes zorgen voor een optimale maar zachte scheerbeurt. De mesjes maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut en er wordt per beweging meer haar geknipt voor een schoon en comfortabel resultaat bij elk gebruik.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Druk op de ontgrendelknoppen en maak de scheerhoofdhouder los. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de nieuwe (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit hem.
3.6
van 5
77
Reviews & awards
Jan Pacco
02/07/2025
België
vervangend scheermesjes
Zeer goede scheermesjes. Na 2 jaar vervangen maar was nog niet echt nodig.
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
HErbots
18/02/2021
België
Geverifieerde koper
voldoet aan de vereisten!
60 jaar gebruiker philishave scheermachines STEEDS TEVREDEN GEWEEST!!!!!!
Voordelen
goede kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
KcDc
04/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Scheerapparaat weer als nieuw!
Met mijn nieuwe scheerhoofden werkt mijn Philips scheerapparaat weer als nieuw.
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-05-01
Deze review is gemaakt voor SH71 SH71/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-05-01
waar faciliteiten bestaan