Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

      Philips Shaver 500 Series Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

      S591/05

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews
      2 Prijzen

      De Philips 500-serie heeft een compact design en biedt het gladste scheerresultaat, zelfs onderweg. Met ons scheerapparaat voelt u zich op uw best en straalt u, altijd en overal.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Reisscheerapparaten weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Bekijk alle onderdelen en accessoires
      Dit product
      Philips Shaver 500 Series
      - {discount-value}

      Philips Shaver 500 Series

      Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

      totaal

      recurring payment

      wanneer u maar wilt

      • SteelPrecision-mesjes
      • Lift & Cut-technologie
      • Zwevende scheerhoofden
      • Compact ontwerp
      Een glad scheerresultaat, zelfs onderweg

      Ons unieke roterende Lift & Cut-scheersysteem tilt de haar voorzichtig op bij de wortel zonder de huid te beschadigen en geeft een glad scheerresultaat.

      Efficiëntie in alle richtingen

      Onze 360° roterende SteelPrecision-mesjes tillen haartjes op die in verschillende richtingen groeien. Met 3 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snelle scheerbeurt. Altijd en overal.

      Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

      De 3D zwevende scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen. Ze gaan drie verschillende richtingen op om elk stukje huid te bereiken en zorgen voor een comfortabele scheerbeurt.

      Compact ontwerp

      Met het compacte formaat en de strakke en trendy look maakt het scheerapparaat een stijlvolle indruk, waar u ook naartoe gaat.

      Krachtig en stil tegelijk

      Dankzij de sterke en krachtige magnetische motor scheert u zelfs door dikke baarden, voor een glad scheerresultaat, ook onderweg.

      Corrosiebestendig staal respecteert de huid

      De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van Europees hypoallergeen staal dat bestand is tegen corrosie, vriendelijk is voor de huid en voorkomt dat de mesjes onzuiverheden vertonen.

      Handig droog scheren of verfrissend nat scheren

      Of u nu liever comfortabel droog scheert of verfrissend nat scheert met gel of schuim, ons scheerapparaat doet het allebei. Dankzij de IPX7-waterbestendigheid spoelt u het apparaat heel makkelijk schoon onder stromend water.

      Krachtige li-ionbatterij

      Ervaar het gemak van een krachtige li-ionbatterij, die na 1 uur opladen een gebruiksduur levert tot wel 40 minuten. Snel even scheren? Na 5 minuten opladen is het apparaat al klaar voor een volledige scheerbeurt.

      Reisetui om uw scheerapparaat in op te bergen en te beschermen

      Bewaar uw scheerapparaat veilig, ook onderweg. Het reisetui met een trendy randje is meer dan alleen een beschermend artikel.

      Reis met een gerust hart

      De magnetische kap houdt het scheerapparaat schoon, terwijl de reisvergrendeling voorkomt dat het scheerapparaat per ongeluk aan gaat als u onderweg bent.

      Duurzaam gebouwd

      Philips-scheerapparaten worden gemaakt met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en kenmerken zich door uitstekende prestaties. We testen onze scheerapparaten uitvoerig op consistente en duurzame prestaties. Geniet van een scheerapparaat dat de tand des tijds doorstaat.

      Handig op te laden

      Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Reizen en opslag
        Reisetui

      • Vermogen

        Gebruikstijd
        40 minuten
        Batterijtype
        Li-ion
        Opladen
        • Volledig opladen in 1 uur
        • Snel opladen in 5 minuten
        Automatisch voltage
        5 V

      • Ontwerp

        Handvat
        Ergonomische grip en gebruik
        Kleur
        Metallic zwart

      • Service

        Vervangend scheerhoofd
        Elke 2 jaar vervangen met SH71
        Garantie
        2 jaar

      • Scheerresultaten

        Scheersysteem
        • SteelPrecision-mesjes
        • Lift & Cut-technologie
        Contourvolgend
        Zwevende scheerhoofden

      • Gebruiksgemak

        Display
        Indicatie voor batterij opladen
        Reiniging
        Volledig wasbaar
        Nat & droog
        Nat en droog te gebruiken

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Prijzen

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Wees als eerste op de hoogte van onze Earth Day-aanbiedingen – meld je nu aan en ontvang €10 korting terwijl je wacht.


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.