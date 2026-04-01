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S591/05
Rasage de très près
Avec son design compact, la série 500 de Philips vous garantit un rasage de près, même en déplacement. Avec notre rasoir portable, vous serez toujours au top, où que vous soyez.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
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Notre système de rasage rotatif exclusif Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine, sans couper la peau, pour un rasage de près.
Nos lames SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 3 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.
Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flottantes 3D circulent dans trois directions pour un contact parfait avec la peau, garantissant ainsi un rasage confortable.
Grâce à sa taille compacte et à son look élégant et tendance, ce rasoir vous permet de vous démarquer avec style, où que vous alliez.
Un moteur magnétique puissant vous permet de raser même les barbes épaisses, pour un rasage de près tout en douceur, même en déplacement.
Les lames de notre rasoir sont fabriquées à partir d'acier européen hypoallergénique, permettant de respecter la peau et de protéger les lames des impuretés.
Que vous préfériez un rasage à sec confortable ou un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse, notre rasoir s'adapte à vos besoins. Avec sa résistance à l'eau IPX7, il se nettoie sans effort sous l'eau.
Profitez de la commodité d'une batterie Li-ion puissante avec jusqu'à 40 minutes d'autonomie avec une seule charge d'une heure. Vous avez besoin d'un rasage rapide ? Il vous suffit de brancher le rasoir pendant 5 minutes pour obtenir une autonomie suffisante pour un rasage complet.
Assurez-vous de protéger votre rasoir où que vous alliez. Avec son style tendance, cet étui de voyage est bien plus qu'un simple accessoire de protection.
Le capuchon magnétique permet de garder la tête de rasage propre, tandis que le système de verrouillage empêche le rasoir de s'allumer accidentellement, pour que vous puissiez profiter de votre voyage en toute tranquillité.
Nos rasoirs Philips sont conçus pour vous offrir précision et durabilité, pour des performances durables. Nos rasoirs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et durables. Profitez d'un rasoir qui résiste à l'épreuve du temps.
Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support
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