Charge pratique

Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support