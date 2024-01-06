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  • Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.
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Arrêté

Philips AventTire-lait électrique rechargeable

SCF396/11

4.7
| (264) Avis | 96% recommandent ce produit
Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.
Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés tètent. Le tire-lait électronique rechargeable de Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait plus rapide*

Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.

  • Simple

  • Premium

  • Batterie rechargeable

  • Afficheur du minuteur

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait rapide*

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait rapide*

Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL).*

Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique

Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique

Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

264

Avis

96%

recommandent ce produit

06/01/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple , pratique et efficace

Alors que les tétées s’enchaînent , les succions deviennent plus douloureuses. Désirant tout de même continuer l’allaitement, ce tire lait offre un confort d’expression remarquable. Il s’utilise très facilement et son entretien est des plus simples.

Avantages

Confortable, simple d’utilisation et efficace

Contre

Un tout petit peu bruyant durant les expressions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable

14/09/2020

France

France

Tire-lait performant et compact.

Ce tire-lait est très pratique et performant comparé à d’autres. Il est silençieux, le coussin s’adapte à toutes tailles de seins ( pas besoin de racheter des téterelles supplémentaires). Les 8 modes de stimulation permet de trouver celle qui vous convient. Sa forme compact permet de l’emmener partout. Il est silencieux.

Avantages

Compact,silencieux,autonomie

Contre

Housse de transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF396/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

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09/09/2020

France

France

Top

Top top ! Produit parfait. Rien à redire ! Juste genial

Avantages

Rapidité

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF396/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018)

  2. (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).

  4. Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)

  5. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.