Volg de instructies of bekijk de onderstaande video om te leren hoe u het kookproces start en de warmhoudfunctie van uw Airfryer gebruikt:



Het kookproces starten:



1. Steek de stekker van uw Philips Airfryer in het stopcontact



2. Druk op de aan-uitknop



3. Als u de voorgeprogrammeerde instelling wilt wijzigen, draait u de QuickControl-knop (deze bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat) naar de gewenste instelling. Voor het bevestigen van de geselecteerde voorgeprogrammeerde instelling of handmatige functie drukt u op de QuickControl-knop. De kooktijdsaanduiding knippert op het scherm



4. Als u de bereidingstijd wilt wijzigen, draait u de QuickControl-knop van uw Airfryer naar de gewenste instelling. Druk op de QuickControl-knop om de geselecteerde bereidingstijd te bevestigen. Selecteer de tijd volgens de tabel van voorgeprogrammeerde instellingen in uw receptenboek of de gebruikershandleiding die u kunt vinden onder 'Handleidingen en documentatie' op de ondersteuningspagina.



Opmerking: Als u voor handmatig instellen kiest, kunt u eerst de temperatuur selecteren.



5. Nadat de bereidingstijd is bevestigd, begint het apparaat met de bereiding.



De warmhoudfunctie gebruiken:



De warmhoudmodus is ontworpen om uw gerecht warm te houden direct nadat het is bereid in uw Airfryer. Vanwege de lage gebruikte temperatuur is deze functie niet bedoeld om op te warmen.



Tijdens de warmhoudmodus worden de ventilator en het verwarmingselement in het apparaat van tijd tot tijd ingeschakeld. Hierdoor blijft uw etenswaren gedurende 30 minuten na het verstrijken van de bereidingstijd warm.



U kunt ook de onderstaande video bekijken: