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Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT1207YL/00

2.3
| (12) Reviews & awards
Inpakken en wegwezen
Inpakken, verbinding maken en wegwezen! Deze fantastische volledig draadloze koptelefoon wordt geleverd met een superklein oplaadetui dat in uw zak past voor betrouwbaar en handig geluid waar u ook naartoe gaat. IPX4-zweet- en spatwaterbestendig en tot wel 18 uur afspeeltijd!
Bekijk alle voordelen

Inpakken en wegwezen

  • Oordopjes met een comfortabele pasvorm

  • Superklein oplaadetui

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

  • Tot 18 uur afspeeltijd

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

Deze comfortabele oordopjes passen goed in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Hoor elke beat en elk woord! Geniet van echt comfort met zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.

Superklein USB-C-oplaadetui

Deze superkleine etui geeft u echt vermogen in een klein formaat. Als de koptelefoon volledig is opgeladen, hebt u 6 uur afspeeltijd en een volledig opgeladen etui voegt nog eens 12 uur toe. Voor een snelle boost laadt u uw hoofdtelefoon 15 minuten op voor een extra uur!

IPX4, zweet- en waterbestendig

Met een IPX4-classificatie en krachtige drivers van 6 mm kunt u onder alle weersomstandigheden genieten van geweldig geluid! De koptelefoons zijn volledig spatwaterbestendig, u hoeft zich dus geen zorgen te maken over een beetje zweet of regen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

12

Reviews & awards

4

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Voordelen

Noise resistant

Nadelen

Low high volume

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207WT True Wireless Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207WT True Wireless Headphones

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Voordelen

Hållbara

Nadelen

Lite "klumpiga" i örat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1207BK True Wireless-hörlurar

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