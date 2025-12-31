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  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
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  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas

Niet meer leverbaar

Draadloze in-ear-koptelefoon

TAE4205WT/00

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Voel de bas
Wilt u helemaal opgaan in de bas? Deze in-ear draadloze koptelefoons geven een sterke bas met één druk op de knop. U krijgt 10 uur afspeeltijd, snel opladen en zachte vleugeltips voor een stevige pasvorm en betere passieve geluidsisolatie.
Bekijk alle voordelen

Voel de bas

  • Drivers van 8,2 mm/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

BASS Boost-knop. Direct een krachtigere bas

BASS Boost-knop. Direct een krachtigere bas

Deze draadloze koptelefoon heeft neodymium-drivers van 8,2 mm die helder geluid en een krachtige bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de BASS Boost-knop. U voelt direct het verschil.

10 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

10 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

2 uur opladen via USB-C biedt u 10 uur afspeeltijd. Als de batterij bijna leeg is, kunt u deze snel 15 minuten opladen en nog eens 1,5 uur gebruiken. De platte kabel van de koptelefoon zit comfortabel achter uw nek, ongeacht of de oordopjes in of uit uw oor zitten.

Stevig, flexibel en comfortabel

De ovale akoestische buis en verwisselbare oordopjes zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. Zachte vleugeltjes passen precies onder de rand van uw oor en zorgen voor een goede pasvorm en betere passieve geluidsisolatie.

Technische specificaties

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