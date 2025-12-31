Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAE4205WT/00
Drivers van 8,2 mm/gesloten achterkant
Oortelefoon
Deze draadloze koptelefoon heeft neodymium-drivers van 8,2 mm die helder geluid en een krachtige bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de BASS Boost-knop. U voelt direct het verschil.
2 uur opladen via USB-C biedt u 10 uur afspeeltijd. Als de batterij bijna leeg is, kunt u deze snel 15 minuten opladen en nog eens 1,5 uur gebruiken. De platte kabel van de koptelefoon zit comfortabel achter uw nek, ongeacht of de oordopjes in of uit uw oor zitten.
De ovale akoestische buis en verwisselbare oordopjes zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. Zachte vleugeltjes passen precies onder de rand van uw oor en zorgen voor een goede pasvorm en betere passieve geluidsisolatie.
Recensies
De werkelijke resultaten kunnen variëren