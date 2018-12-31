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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires sans fil

TAE4205WT/00

Disponible à partir

Blanche
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Noire
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Des basses intenses
Vous adorez le moment où les basses explosent ? Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil diffusent des basses plus profondes d'une simple pression sur un bouton ! Bénéficiez de 10 heures d'autonomie, d'une fonction de charge rapide et de tours d'oreille souples, pour un maintien sûr et une meilleure isolation phonique passive.
Voir tous les avantages

Des basses intenses

  • HP 8,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Bouton d'amplification des basses. Des basses instantanément plus puissantes.

Bouton d'amplification des basses. Des basses instantanément plus puissantes.

Ce casque sans fil est doté de haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm qui produisent un son clair et des basses puissantes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses de la télécommande intégrée. La différence est instantanée.

10 heures d'autonomie. Charge USB-C.

10 heures d'autonomie. Charge USB-C.

Une charge de 2 heures via une prise USB-C procure 10 heures d'autonomie. Si votre batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous apportera une heure et demie d'écoute supplémentaire. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.

Une solution sûre, souple et confortable

Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables vous procurent un maintien intra-auriculaire confortable. Les tours d'oreille souples tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive.

Spécificités Techniques

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