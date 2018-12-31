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Arrêté
TAE4205BK/00
Haut-parleurs 8,2mm/fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Ces écouteurs sans fil sont dotés de transducteurs au néodyme de 8,2 mm qui produisent un son net et des basses percutantes. Si vous en voulez plus, appuyez simplement sur le bouton d’amplification des basses sur le fil. Vous verrez la différence en un éclair.
Un chargement de 2 heures par USB-C vous assure 10 heures d’autonomie. Si vous commencez à manquer de puissance, un chargement rapide de 15 minutes vous donnera 1,5 heure de lecture de plus. Le câble plat repose sur la nuque, que vous ayez les écouteurs-boutons dans les oreilles ou non.
Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables garantissent un ajustement parfait. Les ailettes souples s’adaptent aux saillies de vos oreilles, ce qui assure une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier