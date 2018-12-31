Bouton d’amplification des basses. Des basses puissantes en un éclair

Ces écouteurs sans fil sont dotés de transducteurs au néodyme de 8,2 mm qui produisent un son net et des basses percutantes. Si vous en voulez plus, appuyez simplement sur le bouton d’amplification des basses sur le fil. Vous verrez la différence en un éclair.