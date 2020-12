Ultralicht. Groots geluid.

De Philips Flite Hyprlite hoofdtelefoon is een naadloze aanvulling op uw dag en is moeiteloos te dragen, hij zorgt voor een helder geluid en zorgeloos comfort. Superslank en ongelooflijk licht: u voelt hem nauwelijks in uw oren. Bekijk alle voordelen