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Niet meer leverbaar
SHE4205BK/00
12,2 mm drivers/open oordopjes
Oordopje
Licht betekent niet breekbaar. De hoofdtelefoonkabel is ontworpen voor onderweg en is daarom voorzien van een ingebouwde trekontlasting voor extra duurzaamheid en een langere levensduur.
Iconisch design met frisse, moderne glanzende accenten.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
3.5
van 5
12
Reviews & awards
Dibba
15/04/2017
Nederland
Topproduct!
Ik ervaar dit product als zeer gebruiksvriendelijk, en bovenal, zoals ik gewend ben van Philips: erg goede kwaliteit. Zeker voor deze prijs een erg goed product voor zowel telefoon als laptop. Enige minpuntje vind ik de kleur, persoonlijk vind ik wit een frissere kleur voor de oortjes. Uiteraard doet dit niks af aan het belangrijkste kenmerk: de kewaliteit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Hoofdtelefoons met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Hoofdtelefoons met microfoon
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Headphones with mic
Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Headphones with mic
Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Voordelen
siehe oben
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon