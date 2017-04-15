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  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Ultralicht. Groots geluid.
De Philips Flite Hyprlite hoofdtelefoon is een naadloze aanvulling op uw dag en is moeiteloos te dragen, hij zorgt voor een helder geluid en zorgeloos comfort. Superslank en ongelooflijk licht: u voelt hem nauwelijks in uw oren.
Bekijk alle voordelen

Ultralichte hoofdtelefoon

Ultralicht. Groots geluid.

  • 12,2 mm drivers/open oordopjes

  • Oordopje

Duurzame kabel met trekontlasting

Duurzame kabel met trekontlasting

Licht betekent niet breekbaar. De hoofdtelefoonkabel is ontworpen voor onderweg en is daarom voorzien van een ingebouwde trekontlasting voor extra duurzaamheid en een langere levensduur.

Mooie metalen glanzende accenten

Mooie metalen glanzende accenten

Iconisch design met frisse, moderne glanzende accenten.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.5

van 5

12

Reviews & awards

3

15/04/2017

Nederland

Nederland

Topproduct!

Ik ervaar dit product als zeer gebruiksvriendelijk, en bovenal, zoals ik gewend ben van Philips: erg goede kwaliteit. Zeker voor deze prijs een erg goed product voor zowel telefoon als laptop. Enige minpuntje vind ik de kleur, persoonlijk vind ik wit een frissere kleur voor de oortjes. Uiteraard doet dit niks af aan het belangrijkste kenmerk: de kewaliteit!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Hoofdtelefoons met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Hoofdtelefoons met microfoon

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Headphones with mic

Deze review is gemaakt voor SHE4205BK Headphones with mic

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Voordelen

siehe oben

Nadelen

keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

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