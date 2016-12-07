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Arrêté
SHE4205WT/00
HP 12,2 mm / écouteur ouvert
Écouteur
Léger ne signifie pas fragile. Conçu pour les déplacements, le câble du casque est doté d'un système anti-traction augmentant sa résistance et sa durée de vie.
Design original avec finitions ultra-brillantes.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
3.5
sur 6
12
Avis
CelinaRocs
07/12/2016
France
grandes qualites & design
Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4205WT Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4205WT Casque avec Micro
Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Avantages
siehe oben
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Cet avis concerne le produit SHE4205BK Headphones with mic
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