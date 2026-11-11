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Casque

Écouteurs, écouteurs intra-auriculaires (8)

1 - 8 sur 8 résultats
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Écouteurs, écouteurs intra-auriculaires

Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE2146BK/00
  • Fiche USB-C
  • Haut-parleurs de 10 mm
  • Écouteurs intra-auriculaires fermés à l'arrière
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  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+

BASS+
Casque avec Micro

SHE4305BK/00
  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
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Casque Bluetooth® sans fil

SHB4305WT/00
  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
  • 6 h d'autonomie
  • ultra-confortable
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Casque Bluetooth® sans fil

SHB4205BK/00
  • HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte
  • Intra-auriculaire
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Nouveau

Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1200WT/10
  • Ajustement intra-auriculaire confortable
  • Commande intégrée
  • Adaptateur USB-C
  • 3 embouts interchangeables
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Écouteurs intra-auriculaires sans fil

TAE1209BK/00
  • Haut-parleurs de 8 mm/conception fermée
  • Résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX5
  • 8 heures d'autonomie
  • Maintien confortable
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Casque avec Micro

TAUE101BK/00
  • HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
  • Écouteur
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Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1105BK/00
  • HP 8,6 mm pour des basses puissantes
  • Connecteur plaqué or
  • Port intra-auriculaire sûr, confortable
  • Télécommande intégrée : contrôle facile
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