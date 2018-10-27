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Arrêté
SHE4305WT/00
HP 12,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.
Le design ergonomique aux tubes ovales orientés assure un port naturel et confortable qui vous permettra de longues heures d'écoute avec un confort absolu.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.
3.0
sur 6
2
Avis
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4305BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Cet avis concerne le produit SHE4305WT Casque avec Micro
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