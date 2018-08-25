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Arrêté
SHB4305BK/00
HP 12,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 h d'autonomie
ultra-confortable
Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.
Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique toute la journée.
Appairez facilement votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil.
3.4
sur 6
8
Avis
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
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JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Cet avis concerne le produit SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
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Les résultats réels peuvent varier