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Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1105WT/00

2
| (1) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rose
Rose
Votre musique, votre couleur
Écoutez votre musique en affirmant votre style avec ces écouteurs intra-auriculaires filaires. Profitez de basses puissantes, d'un style audacieux et d'un maintien intra-auriculaire confortable. Vous avez besoin d'utiliser l'assistant vocal de votre téléphone ? Il vous suffit d'appuyer sur la télécommande intégrée.
Voir tous les avantages

Votre musique, votre couleur

  • HP 8,6 mm pour des basses puissantes

  • Connecteur plaqué or

  • Port intra-auriculaire sûr, confortable

  • Télécommande intégrée : contrôle facile

Des basses puissantes, un son clair.

Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.

Écoutez votre musique en tout confort

Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.

Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 6

1

Avis

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1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Cet avis concerne le produit TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Cet avis concerne le produit TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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