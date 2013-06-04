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Betaal later met Klarna
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Gemakkelijk voor onderweg
Kolf met zacht massagekussen
Bevat fles en speen
Reisdeksel en afsluitplaatje
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.
De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.
De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat je hem gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Daardoor kun je buitenshuis discreter kolven.
4.4
van 5
161
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Lske
04/06/2013
Nederland
Prima kolf!
+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
JzM2018
04/06/2013
Nederland
Prima kolf!
+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Dorotkaa
14/06/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
It is great
The Best Pump I've Tried I absolutely loved this pump back when I was using it. It was so helpful, handy, easy to use, easy to clean and it can be used with either the right or left hand. The suction was perfect and it was you can control this easily with how fast or slow you pump. I also love the fact that you can attach different bottles onto the pump. This made things easy for me.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/70 Manual Breast Pump
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/70 Manual Breast Pump
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken met een vooraanstaande concurrent
Meer comfort: 73% van 73 Britse moeders die borstvoeding geven vindt deze borstkolf comfortabeler dan hun huidige kolf (van de bekendste merken).
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/avent
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011