Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. De Avent-handkolf heeft weinig onderdelen, is eenvoudig in elkaar te zetten en gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken. Bovendien is de kolf licht en compact, waardoor onderweg afkolven een eitje wordt. Bekijk alle voordelen