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  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg

Philips AventBewaarbeker voor voeding

SCF639/05

4.1
| (138) Reviews & awards
Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
Bewaar en serveer je gezonde maaltijden met onze nieuwe bewaarbeker voor voeding. Steriliseer de bewaarbeker en gebruik hem opnieuw met Philips Avent-producten, zowel thuis als onderweg.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Classic+-babyfles

Classic+-babyfles

SCF560/27

Classic+-babyfles

Classic+-babyfles

SCF563/27

Met lekvrij deksel

Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg

  • Standaard

Datums en inhoud eenvoudig bijhouden

Datums en inhoud eenvoudig bijhouden

Voor eenvoudig bewaren.

Voor gebruik in koelkast en vriezer

Voor gebruik in koelkast en vriezer

Voor maximale flexibiliteit.

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Kan veilig worden gebruikt in een flessenwarmer, magnetron, vaatwasser en sterilisator.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

138

Reviews & awards

04/09/2023

Nederland

Nederland

Lekvrij!!

Door de vele reviews over dat ze wel lekken twijfelde ik om ze te kopen, maar super blij dat ik dat wel gedaan heb! Je moet soms even goed opletten dat je de deksel recht erop draait, maar dan zijn ze écht geheel lekvrij. Perfect dus voor het vervoeren en bewaren van moedermelk.

Voordelen

Lekvrij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

27/08/2021

Nederland

Nederland

Doet wat het moet doen!

Ik vind de bakjes prettig werken. Ze lekken niet, mits je ze goed dichtdraait, maar dat is altijd. Ik heb ze veel gebruikt voor 2 kids voor moedermelk en later ook voor eten, rozijntjes, e.d. Ze zijn goed te stapelen. Ik ben er wel tevreden over.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

15/02/2018

Nederland

Nederland

Super om moedermelk in te bewaren BPA vrij

Prijs kwaliteit is top en het werkt perfect in combinatie met de Philips Avent Borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 