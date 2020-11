Oplaadreisetui met USB-oplader en oplaadglas

Uw luxe USB-reisetui is tevens een oplader zodat uw tandenborstel onderweg altijd opgeladen is. Plaats uw tandenborstel in het etui en sluit deze aan op uw laptop of een stopcontact. Bevat ook een opzetborstelhouder voor extra hygiëne op reis. Als u thuis wilt opladen, past ons dunne oplaadglas stijlvol in uw badkamer en fungeert tevens als een glas om na het tandenpoetsen mee te spoelen. Plaats uw borstel in het glas en bij gewoon gebruik hoeft u slecht een keer in de twee weken op te laden.