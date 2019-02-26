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  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
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  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandaard sonische opzetborstels

HX9042/07

3.9
| (28) Reviews & awards
Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
Moeilijk bereikbare probleemplekken zijn nu een stuk eenvoudiger te reinigen. Onze AdaptiveClean-opzetborstel bereikt 4x meer oppervlak* en vangt overmatige borsteldruk gemakkelijk op. Hoe u ook poetst, u profiteert van een echt grondige reiniging die zacht is voor het tandvlees.
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Onze meest grondig reinigende opzetborstel

Grondigere reiniging, gezonder tandvlees

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Grondigste reiniging

bereikt 4 keer meer oppervlak* voor een moeiteloos grondige reiniging

bereikt 4 keer meer oppervlak* voor een moeiteloos grondige reiniging

Onze AdaptiveClean-opzetborstel is de enige elektrische opzetborstel die de unieke vorm van uw tanden en tandvlees volgt. Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijden passen de borstelharen van de opzetborstel zich aan de vorm van elk tandoppervlak aan. De borstel bereikt tot wel 4 keer meer oppervlak* en verwijdert tot 10 keer meer tandplak** langs het tandvlees en tussen de tanden. Zelfs de moeilijk bereikbare plekken worden grondig gereinigd op een manier die zacht is voor het tandvlees.

Tot wel 2 keer beter voor het tandvlees dan een handtandenborstel

Tot wel 2 keer beter voor het tandvlees dan een handtandenborstel

Met een AdaptiveClean-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw sonische tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de opzetborstel eventuele overmatige druk. Het zachte weefsel rond uw tandvlees wordt zelfs beschermd als u te hard poetst.

10 keer meer tandplakverwijdering** op moeilijk bereikbare plekken

10 keer meer tandplakverwijdering** op moeilijk bereikbare plekken

Onze meest innovatieve opzetborstel is ook onze meest grondig reinigende opzetborstel ooit. Dankzij de flexibele vorm kan de AdaptiveClean-opzetborstel tot wel 10 keer meer tandplak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken. De beweging van de opzetborstel is speciaal ontworpen om de dynamische reiniging van uw Philips sonische tandenborstel te verbeteren. Hoe u ook poetst, u krijgt een zichtbaar en voelbaar schoon resultaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

28

Reviews & awards

26/02/2019

Nederland

Nederland

uitstekend product

voldoet aan wat het moet doen namelijk intensief reinigen

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels

12/01/2016

Nederland

Nederland

prettig opzetstuk, vooral door rubbere achterkant

[Employee of philipsglobal] door de jaren heen verschillende borstels gebruikt (diamond clean, pro result) en deze veruit als prettigst ervaren. Dit komt met name door de grote van het opzetstuk en de zachte achterkant. Hierdoor voelt het niet a-relaxt op het moment dat je borstel met zijn achterkant tikt tegen een andere tand

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels

25/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice toothbrush heads

This is my second time to buy. It is very easy to use and has high quality.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met een DiamondClean-opzetborstel

  2. dan een handtandenborstel