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Niet meer leverbaar
GC9550/02
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 350 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor minder stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.
U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.
Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Het strijkijzer geeft via een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.
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