Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.