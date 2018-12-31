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  • Repassage ultra-rapide et silencieux
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Arrêté

PerfectCare SilenceCentrale vapeur

GC9550/02

1 récompense

Repassage ultra-rapide et silencieux
Repassez en présence de votre famille, en regardant la télévision par exemple, sans être dérangé par le bruit. La centrale vapeur PerfectCare Silence de Philips associe repassage efficace et faible niveau sonore.
Voir tous les avantages

Repassage ultra-rapide et silencieux

Repassage ultra-rapide et silencieux

  • Pression maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 350 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

Détartrez efficacement et facilement l'appareil pour prolonger sa durée de vie

Détartrez efficacement et facilement l'appareil pour prolonger sa durée de vie

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

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