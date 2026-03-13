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PerfectCare Silence Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
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GC9550/02
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Silence Steam generator iron GC9550/02 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Steam generator iron
Alles (4)
Overige problemen (1)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Ik kan niet op de DECALC-indicator op mijn Philips-strijkijzer drukken
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Easy8Strijkplank
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
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