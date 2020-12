De beste formule voor eenvoudige ontkalking

Het ontkalken is een belangrijk onderdeel van het onderhoud van de SENSEO®. U moet het apparaat ten minste elke drie maanden en maximaal zes keer per jaar ontkalken. Uw SENSEO® kalkvrij houden zorgt ervoor dat: uw kop koffie volledig wordt gevuld; de koffie zo warm mogelijk is; uw SENSEO® tijdens het zetten van een kop koffie minder geluid maakt; uw SENSEO® niet kapot gaat; uw SENSEO® langer mee gaat.