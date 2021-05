De Sonicare 9900 Prestige wordt geleverd met een Premium A3-opzetborstel die alle voordelen van reiniging, bleken en gezond tandvlees biedt die u nodig hebt. U hoeft de standaard alles-in-een Clean-modus niet te wijzigen. Deze modus biedt de door tandartsen aanbevolen tandenpoetsroutine van twee minuten met een pacer voor zes poetssegmenten.



Als u de instellingen verder wilt personaliseren, kunt u dit eenvoudig doen in de Sonicare-app. U kunt kiezen uit vijf poetsstanden.



Clean-modus (standaard)

Poetstijd: 2 minuten

In deze modus wordt tandplak met superieure efficiëntie verwijderd in een programma van twee minuten.



Deep Clean-modus

Poetstijd: 3 minuten

Deep Clean is een uitgebreide versie van de Clean-modus en is de ideale keuze om probleemplekken extra aandacht te geven.



White+-modus

Poetstijd: 2 minuten en 40 seconden

Perfect voor het verwijderen van tandaanslag die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld koffie en thee. In de 40 seconden extra kunt u speciaal aandacht besteden aan uw voortanden.



Gum Health-modus

Poetstijd : 3 minuten en 20 seconden

Deze modus biedt extra tijd met minder kracht, ontwikkeld om uw tandvlees zachtjes te masseren voor een betere bloedcirculatie en gezonder tandvlees.



Sensitive-modus

Poetstijd : 2 minuten

In deze modus kunt u poetsen met minder krachtige trillingen, wat comfortabel is voor uw tanden en tandvlees.