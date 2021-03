Leun iets naar voren wanneer je de borstkolf van de borst haalt

Aan het einde van de kolfsessie, wanneer de hoeveelheid afgekolfde melk begint af te nemen, neemt ook de druk van de melk die uit de tepel komt af. Dit betekent dat de melk niet zo ver in het kussen komt als aan het begin van de sessie. Probeer iets naar voren te leunen om te voorkomen dat je kostbare melk uit het kussen druppelt wanneer je het van de borst haalt. Dit zorgt ervoor dat de rest van de melk in de juiste richting stroomt en niet in het kussen blijft zitten. Je kunt deze melk vervolgens voorzichtig in de fles gieten nadat je de behuizing van de borstkolf van de fles hebt gehaald.