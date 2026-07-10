Wanneer moet ik een borstkolf kopen?

Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
We raden je aan om te wachten met een kolf kopen totdat je dichter bij de bevallingsdatum bent en bij voorkeur tot na de bevalling, wanneer de borstvoeding op gang is gekomen.
Je lichaam ondergaat veel veranderingen tijdens de zwangerschap en bevalling, en elke baby heeft verschillende voedingsgewoonten. Het is dus veel gemakkelijker om te weten wat je kolfvereisten zijn en om het juiste model te kiezen nadat je baby is geboren.
We raden je aan om al vroeg onderzoek te doen en je te informeren over de verschillende soorten kolven van Philips Avent. Daarvoor ga je naar philips.com > Verzorging voor moeder en kind > Borstkolven en verzorging.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›