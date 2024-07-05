Hoe gebruik ik mijn Philips Avent-handkolf?

Zie onze instructies hieronder als je niet zeker weet hoe je de Philips Avent-handkolf moet gebruiken.
Haal alle onderdelen uit elkaar, maak ze schoon en desinfecteer ze voordat je de borstkolf voor het eerst gebruikt en na elk gebruik.
Opmerking: Gebruik de borstkolf altijd met het kussen.
Was je handen grondig met water en zeep en zorg dat je borst schoon is.
Druk het in elkaar gezette kolfgedeelte tegen je borst. Controleer of je tepel goed in het midden zit, zodat het kussen luchtdicht aansluit.
Druk het handvat voorzichtig naar beneden tot je de zuigkracht op je borst voelt (zie onderstaande afbeelding). Laat het handvat vervolgens terugkeren naar de ruststand. Herhaal deze stap snel 5 of 6 keer om de toeschietreflex op te wekken.
Opmerking: Je hoeft het handvat niet volledig naar beneden te duwen. Druk het omlaag tot het comfortabel voor je is. Zelfs als je niet alle zuigkracht gebruikt die de borstkolf kan genereren, zal de melk al snel gaan stromen.
Wanneer de melk begint te stromen, kun je een langzamer ritme aannemen door het handvat naar beneden te drukken en daar een moment te laten voordat je het naar de ruststand laat terugkeren. Ga verder in dit ritme zolang je melk stroomt. Als je hand moe wordt, probeer dan je andere hand of kolf van de andere borst.
Opmerking: Maak je geen zorgen als de melk niet meteen begint te stromen. Ontspan en blijf kolven. Het verplaatsen van de borstkolf op je borst kan soms helpen je melkafgifte te stimuleren.
Blijf kolven tot je voelt dat je borst leeg is.
Verwijder de borstkolf voorzichtig van je borst wanneer je klaar bent met kolven en schroef de fles los van het kolfgedeelte. Maak de andere gebruikte onderdelen van de borstkolf schoon.
Neem contact met ons op voor verdere hulp als je nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van de Philips Avent-handkolf.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/13 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›