Hoe gebruik ik mijn Philips Avent-handkolf?

Opmerking: Maak je geen zorgen als de melk niet meteen begint te stromen. Ontspan en blijf kolven. Het verplaatsen van de borstkolf op je borst kan soms helpen je melkafgifte te stimuleren.

Blijf kolven tot je voelt dat je borst leeg is. Verwijder de borstkolf voorzichtig van je borst wanneer je klaar bent met kolven en schroef de fles los van het kolfgedeelte. Maak de andere gebruikte onderdelen van de borstkolf schoon.