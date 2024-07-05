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Philips-ondersteuning

Hoe gebruik ik mijn Philips Avent-handkolf?

Zie onze instructies hieronder als je niet zeker weet hoe je de Philips Avent-handkolf moet gebruiken.

Haal alle onderdelen uit elkaar, maak ze schoon en desinfecteer ze voordat je de borstkolf voor het eerst gebruikt en na elk gebruik.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/13 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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